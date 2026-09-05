الدفع بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع كرتون بالعبور

ارتفع عدد سيارات الإطفاء المشاركة في أعمال السيطرة على حريق هائل نشب بمصنع كرتون خلف سوق العبور بمحافظة القليوبية، إلى 15 سيارة إطفاء حيث تعمل القوات علي محاصرة النيران وإخمادها، لمنع امتدادها إلى المنشآت والمصانع المجاورة

كما تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، تحسبا لوجود أي حالات إصابة، مع رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب اندلاعه وحصر الخسائر والتلفيات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق في أحد المصانع بالعبور وجرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية بالقليوبية والإسعاف لمكان الحريق، ويواصل رجال الحماية المدنية بالقليوبية أعمال السيطرة علي الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.