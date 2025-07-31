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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محافظ المنوفية يشهد تسلُّم الدفعة الثانية من صكوك الأضاحي

محافظ المنوفية يشهد تسلُّم الدفعة الثانية من صكوك الأضاحي
محافظ المنوفية يشهد تسلُّم الدفعة الثانية من صكوك الأضاحي
عبد الرحمن محمد

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تسلُّم الدفعة الثانية من لحوم مشروع "صكوك الأضاحي" لعام 2025، بكمية تقدر بنحو (2) طن من اللحوم البلدي، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور محمد رجب خليفة، مدير مديرية أوقاف المنوفية، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي العمل الاجتماعي.

وتفقّد المحافظ سيارة لحوم الأضاحي أمام ديوان عام المحافظة، والتي سيتم من خلالها توزيع اللحوم عبر إدارات الأوقاف والوحدات المحلية، وفقًا لكشوف الاستحقاق المعدّة مسبقًا من مديرية التضامن الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويُسهم في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور محمد رجب خليفة أن مشروع "صكوك لحوم الأضاحي" يُعد من أبرز مشروعات البر التي تنفذها وزارة الأوقاف، ويجسّد التزامها بدورها المجتمعي إلى جانب رسالتها الدعوية، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى ما تمثّله من نموذج للفكر الوسطي الواعي، ودورها في خدمة المجتمع وتربية النشء وتعزيز القيم الوطنية، فضلًا عن التزامها بإيصال الدعم بشفافية وانضباط.

وتواصل وزارة الأوقاف توزيع دفعات متتالية من لحوم صكوك الأضاحي بمختلف المحافظات، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، واستمرارًا لدورها المجتمعي بالتوازي مع رسالتها التوعوية.

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