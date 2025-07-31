أوقاف الإسماعيلية تشارك في البرنامج الرئاسي "المرأة تقود في المحافظات"

شاركت مديرية أوقاف الإسماعيلية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، في فعاليات البرنامج الرئاسي "المرأة تقود في المحافظات"، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب بمحافظة الإسماعيلية، بهدف تأهيل القيادات النسائية وبناء كوادر قادرة على الإسهام في تطوير الأداء المؤسسي بالمحافظات.

جاءت المشاركة تحت رعاية الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية؛ دعمًا للعاملات بالمديرية وتحفيزًا لهن على تنمية المهارات القيادية والإدارية.

مثَّل المديرية في البرنامج كلٌّ من المهندسة وسام عبد الفتاح منصور، عضو إدارة التنظيم والإدارة؛ والأستاذة عنان محمد أمين، المسئولة بقسم الحسابات، حيث شاركتا في عدد من الجلسات التدريبية وورش العمل التي تناولت مهارات القيادة، وأساليب الإدارة الحديثة، وبناء فرق العمل، وإدارة الوقت، واتخاذ القرار.

وأكدت وزارة الأوقاف التزامها بدعم وتمكين المرأة في مختلف مواقع العمل، وحرصها على توفير برامج التدريب النوعي والتأهيل القيادي، بما يعزّز دور الكوادر النسائية داخل منظومة العمل الدعوي والإداري على مستوى الجمهورية.