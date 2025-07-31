أوقاف الفيوم تنظم ندوة توعوية حول "قضية الغُرم" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

نظّمت مديرية أوقاف الفيوم ندوة توعوية موسعة حول "قضية الغُرم"، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك بنادي محافظة الفيوم، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية الشيخ سلامة عبد الرازق، مدير المديرية، وإشراف الشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة، وبمشاركة الواعظة الأستاذة آمال حسني.

قدّمت الندوة الواعظة الأستاذة آمال حسني، حيث تناولت قضية الغُرم من مختلف جوانبها، مبيّنة خطورتها على الفرد والأسرة والمجتمع، وموضحة سبل مواجهتها من خلال نشر الوعي، وترسيخ القيم الدينية التي تدعو إلى القناعة والانضباط المالي، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع في إيصال هذه الرسائل التوعوية للحد من تفاقم الظاهرة.

وأكدت أن الوازع الديني يُعد خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المشكلة، داعية إلى غرس مفاهيم الاقتصاد الرشيد، وتجنّب الاستدانة غير المبررة، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات الدينية والإعلامية في نشر ثقافة التوازن والمسئولية.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن رسالتها لا تقتصر على أداء الشعائر، بل تمتد إلى التوعية المجتمعية، ومعالجة القضايا الحياتية من منظور ديني يرسخ القيم الإيجابية، ويحافظ على تماسك المجتمع واستقراره.