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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة فنان عالمي فى حادث دراجة عن عمر 27 عاما

تشانس بيردومو
تشانس بيردومو

توفي النجم العالمى تشانس بيردومو، بعد تعرضه إلى حادث دراجة وذلك عن عمر يناهز 27 عامًا، وهو ما كشف عنه وكيل الدعاية الخاص به، نقلا عن bbc.

واصدر وكيل الدعاية الخاص بالنجم تشانس بيردومو بيانا يوضح فيه ملابسات الحادث : شهيته التي لا تشبع للحياة شعر بها كل من عرفه، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

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وأضاف البيان، أن دفئه سيستمر في أعز من أحبهم  قبل أن يطلب منح عائلة بيردومو الخصوصية وهم يحزنون على فقدان ابنهم وشقيقهم الحبيب.

ولد النجم البريطاني الأمريكي في لوس أنجلوس ونشأ في ساوثهامبتون، كما تم ترشيحه لأفضل ممثل في حفل توزيع جوائز Bafta TV لعام 2019 عن دوره في فيلم Three Killed by My Debt.

وقد قدم تشانس بيردومو دور الساحر أمبروز سبيلمان في دراما Netflix، كما لعب البطولة في دور أندريه أندرسون في سلسلة الأبطال الخارقين Gen V من Amazon Prime.

Amazon Prime هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية النجم العالمى تشانس بيردومو وفاة تشانس بيردومو

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