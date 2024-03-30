هادي الباجوري : لو مكان أحمد مكي هوقف شغل عند "الكبير أوي 3"

علق المخرج هادي الباجوري، على تقديم الفنان أحمد مكي لأجزاء كثيرة من مسلسل "الكبير أوي"، موضحًا أن كل فنان له أسلوب وطريقة وحالة خاصة به، كما أن لدى كل فنان خطة يضعها أمامه لكي يوافق على أي عمل أو يرفضه.

وقال "الباجوري"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه لو في مكان الفنان أحمد مكي كان سيكون لديه مشكلة من المشاركة في العمل من الجزء الثالث وليس الثامن والذي يعرض في الموسم الرمضاني الجاري.

ونوه بأنه طالما يجد كل جديد ليقدمه فليس هناك أي مشكلة في هذا الأمر، مؤكدًا أن شخصيته تبحث دائمًا عن الجديد من أجل تقديمه بدل تكرار نفس الأعمال بنفس الشكل والأسلوب.

وتابع: "أنا بحب أدور على الجديد عشان مزهقش.. أحمد مكي ممكن يكون بيلاقي حاجة جديدة يقدمها في مسلسل الكبير أوي".

https://www.youtube.com/watch?v=Iay60ZqhAIU