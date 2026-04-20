أخصائي علم نفس: كل طفل من ذوي الهمم لديه قدرات مختلفة

أكدت الدكتورة بسمة سليم، أخصائي علم النفس الإكلينيكي وتعديل السلوك، أن كل أسرة لديها طفل من ذوي الهمم، عليها تقديم الدعم دون الضغط عليه، وأن يكون التشجيع واقعيًا دون المقارنة بشخص آخر، وأن تقوم الأسرة بتقديم كورسات للأطفال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن كل طفل من ذوي الهمم لديه قدرات مختلفة، ولذلك علينا الاستفادة من الإمكانيات التي يمتلكها هذا الطفل.

وأشارت إلى أن كل شخص يجب أن يتقبل الاختلاف، وأن نقدم له الدعم الحقيقي، وأن نضعه في بيئة تجعله يخرج ما لديه من إمكانيات.

ولفتت إلى أن الدولة تقدم المبادرات الكثيرة والدعم لذوي الهمم، وأن الفترة الأخيرة تشهد اهتمامًا كبيرًا بما يُقدَّم لذوي الهمم.