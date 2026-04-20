مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباص وتروسيكل بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي ناحية مدخل قرية بني رافع بمركز منفلوط.



وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل ناحية مدخل قرية بني رافع ووجود وفيات ومصابين.



وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز الشرطة و 8 سيارات إسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.



وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.