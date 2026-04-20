الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزراعة: التوسع في إنتاج زهور الزينة مصدر حيوي للعملة الصعبة

وزير الزراعة
شيماء مجدي

تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة الثالثة والتسعين من معرض "زهور الربيع" المقام بالمتحف الزراعي بالدقي، حيث رافقه خلال الجولة  محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، و سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك وعدد من قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري.

وحرص فاروق على تفقد أجنحة العارضين، التي شهدت تنوعاً كبيراً هذا العام، مشيداً بالإقبال الواسع والكثيف من المواطنين، منذ الساعات الأولى لافتتاح المعرض، مما يعكس مكانة معرض زهور الربيع كحدث ثقافي واقتصادي ينتظره المصريون سنوياً، كما التقي بعدد من العارضين والمواطنين لاستطلاع آرائهم حول المعرض والخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، والتعرف على اية عقبات أو مشكلات تواجههم للعمل على حلها فورا.

 والتقى وزير الزراعة بعدد من العارضين في معرض "ديارنا"، الذي تنظمه وزارة التضامن الإجتماعي، ويقام للعام الثاني على التوالي، بالتزامن مع فعاليات معرض زهور الربيع المتحف الزراعي بالدقي، في إطار تكامل الأدوار لدعم الصناعات اليدوية والمنتجات التراثية.

وشملت الجولة زيارة خاصة لجناح البنك الزراعي المصري، بالمعرض، حيث يتم من خلال هذا الجناح استعراض  الخدمات التمويلية والمبادرات التي يقدمها البنك لدعم المنتجين والعارضين، والمزارعين والمربين، حيث أكد الوزير على أهمية الدور الذي يلعبه البنك كشريك استراتيجي في تطوير القطاع الزراعي وتوفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أشاد بمشاركته المتميزة في المعرض.

وأكد وزير الزراعة على أهمية وعراقة معرض زهور الربيع، وقدرته على التطور لمواكبة أحدث النظم العالمية في إنتاج زهور الزينة ونباتات الظل، كما أشاد بجهود العارضين، لحرصهم على تطوير وسائل وطرق عرض المنتجات الخاصة بهم، من نباتات زينة، وظهور قطف، ونباتات وصبارات نادرة، ومستلزمات للحدائق، وغيرها.

وأعرب الوزير عن بالغ سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير، للمعرض، لافتا إلى أن المعرض يفتح أبوابه لكل الأسر المصرية للاستمتاع بالطبيعة وشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة مباشرة من المنتجين، كما وجه اللجنة المنظمة بتوفير كافة سبل الراحة للعارضين والمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، والدعم اللوجيستي فضلا عن الحرص على النظافة المستمرة، وذلك لضمان استمرارية نجاح المعرض.

 وشدد وزير الزراعة، على أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام المنتجين والمصدرين في هذا القطاع  الهام، بهدف التطوير المستمر، وتعزيز القيمة المضافة لزهور الزينة ونباتات الظل المصرية في الأسواق الخارجية،  موضحا أن التوسع في إنتاج الزهور ونباتات الزينة،  يعد مصدراً حيوياً للعملة الصعبة ودعماً قوياً للاقتصاد الوطني، وأشار الى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم للمزارعين والمنتجين لتبني أحدث التكنولوجيات الحيوية، وضمان مطابقة المنتجات للمعايير والمواصفات الدولية، بما يضمن استدامة النمو لهذا القطاع الواعد.

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

