حسن الرداد: أحداث مسلسل محارب تدور في إطار اجتماعي أكشن

كشف الفنان حسن الرداد عن تفاصيل دوره في مسلسل "محارب" للمؤلف محمد سمير بشير، والمخرجة شيرين عادل، والمقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024.

وأشار حسن الرداد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه يجسّد دور مختلف عن الأدوار التي قدمها من قبل، حيث يجسّد شخصية شاب يدعى «عزيز محارب» من طبقة تحت المتوسطة ترك تعليمه واشتغل سائق ميكروباص من أجل مساعدة أسرته على المعيشة.

إطار اجتماعي أكشن

وأضاف حسن الرداد، قائلاً: «بيحصل موقف لعزيز محارب بيقلب الأحداث في إطار اجتماعي أكشن، وسعيد بالتعاون مع أحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونيرمين الفقي».