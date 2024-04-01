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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بدون أوفر برايس .. سيارة عائلية تقدمها جيلي بهذا السعر

جيلي أوكافانجو
جيلي أوكافانجو

وسط التراجع المستمر والرسمي في أسعار السيارات، اختفت ظاهرة الأوفر برايس لعدد كبير من الطرازات المطروحة محليًا، وكانت هذه الظاهرة تعني فرض قيمة إضافية على السعر الأصلى للسيارة من قبل بعض التجار والموزعين، مقابل التسليم الفوري دون الحاجة لانتظار قوائم الحجز.

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وتعتبر السيارة جيلي أوكافانجو واحدة من ابرز السيارات التي أصبحت تباع بالسعر الرسمي دون فرض قيمة الأوفر برايس، وتأتي هذه السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات، بينما تنتمي إلى فئة السيارات العائيلة ذات الـ 7 مقاعد.

جيلي أوكافانجو

ودعمت السيارة جيلي أوكافانجو بقدرات فنية تتضمن محرك 1500 سي سي مع نظام هايبرد 48 فولت EMS، يمكنه انتاج قوة قدرها 130 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، بالاضافة إلى عزم أقصى للدوران 255 نيوتن متر بين 1500 و4000 لفة في الدقيقة.

جيلي أوكافانجو

وبهذه القدرات تصل القوة الإجمالية للسيارة إلى 190 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة مع تقنية الهايبرد، بينما يبلغ العزم الاقصى للدوران إلى 300 نيوتن متر، وتحتاج السيارة مدة زمنية تقل عن 11 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0.

جيلي أوكافانجو

وتعمل السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 غيارات طراز DCT، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتضم السيارة باقة من أدوات مساعدة قائد المركبة مثل مكابح عالية الاداء، مثبت سرعة، حساسات حركة، وسائد هوائية، وعناصر الرفاهية ايضا ابرزها شاشة تعمل باللمس، زر تشغيل المحرك، فتحة سقف بانوراما، جنوط، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وغيرها من القدرات.

جيلي أوكافانجو

السعر الرسمي للسيارة العائلية جيلي أوكافانجو بعد إختفاء ظاهرة الأوفر برايس 

 

تتوافر السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024 عبر فئة "بريميوم" وبسعر رسمي يبلغ مليون و879.900 جنيه.

جيلي أوكافانجو
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