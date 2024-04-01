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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

الدولار 
الدولار 

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم  ليقترب من 47 جنيها في البنك الأهلي المصري بعدما صعد ليلامس 48 جنيها، بعد أن كان فوق الـ50 جنيها في البنوك، محققا تراجعا بنحو يزيد على 3 جنيهات كاملة تحديدا نحو 342 قرشا من أعلى سعر يوم 6 مارس، وسط شلل كامل للسوق السوداء.

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تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 30 مارس 2024

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 47.35  جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

ونجح البنك المركزي بسياستيه الهادفة لتوحيد سعر الصرف ، في  القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي من خلال تحرير سعر الصرف بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لتنتهي السوق الموازية رسميا.

الدولار 

يوم 6 مارس الجاري تحديدا قفز السعر إلى نحو 50.58 جنيه ،على خلفية تحرير سعر الصرف، قبل أن يتراجع عدة مرات متتالية في رحلة صعود للجنيه المصري، بالتزامن مع إعلان الحكومة ارتفع التخلي عن الدولار للبنوك والصرافة مع تراجع الطلب على الأخضر بعد توافره، وبعد إعلان المركزي تحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، ارتفع بعدها في البنوك إلى 50.58 كأعلى سعر ، قبل ان يهبط تدريجيا ليفقد الدولار نحو يزيد على 3 جنيهات.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 47.14 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار=  47.2 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 47.2 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار=  47.15 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.25 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يزيد البحث يوميا عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات ، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الجاري بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023، ليعاود التراجع مجددا.

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