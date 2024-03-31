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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخطيط لمدة 15 سنة.. محمد الغباري: الفكر الاستراتيجي عند الرئيس السيسي راق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فيلم تسجيلي، تحت عنوان "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن".

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 وقال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس السيسي تمكن من وضع خطة شاملة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية في البلاد منذ عام 2014، والتخطيط لمدة 15 سنة، مشيدا بإدارة الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية على مدار الـ 10 سنوات الماضية، قائلاً: "الفكر الاستراتيجي عند الرئيس السيسي راقي".

 

وأضاف أن بوادر الخطة الاستراتيجية التي قام بوضعها الرئيس السيسي؛ بدأت تظهر خلال الـ 5 سنوات الماضية بشكل كبير، موضحا أنه تم التطوير في القدرات البحرية وإنشاء الأساطيل البحرية، والبحث عن التعدين في البحر.

 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وقف بشكل واضح ضد الإسرائيليين في القضية الفلسطينية، معقبا: "التهديد باستخدام القوة حرفة يجيدها الرئيس السيسي".
 

محمد الغباري الرئيس السيسي

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