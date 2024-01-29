اللواء محمد الغباري: الصهيونية السياسية هدفها السيطرة على العالم بالطرق غير الشرعية.. فيديو

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الصهيونية تنظيم سياسي عقائدي، ومنها السياسية والدينية والاستيطانية والقتالية.



وأضاف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ما يعيشه اليهود حاليا هو الصهيونية السياسية، والهدف منها السيطرة على كل شيء في العالم بالطرق غير الشرعية".



وأشار: "الصهيونية بدأت في عام 1882 وحتى 1922 باستعمار نحو 70 ألف مستوطن إسرائيلي.. وبدأت تتوالى الأحداث حتى يومنا هذا بمساعدة بريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا".

وأوضح: "جميع أهداف إسرائيل التي تقوم بها الآن هي أهداف دينية وليست سياسية"، مضيفا: " ما يحدث في حرب غزة، يتماشى مع فكرة الصهيونية"، موضحا: "بداية الصهيونية فكرة قومية وليست دينية، حيث عندما سأل الإسكندر الأكبر عن مجموعة يطبلون على قمة الجبل، رد عليه أحد الأشخاص وقال له إن ما يجري مراسم لتعبد الصهيونية".

