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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الغباري: جميع أهداف إسرائيل دينية وليست سياسية

محمد الغباري
محمد الغباري

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن جميع أهداف إسرائيل التي تقوم بها الآن هي أهداف دينية وليست سياسية.

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وأضاف الغباري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المستعمرات المتشددة دينيا تكون في أماكن مرتفعة، عكس المستعمرات العادية التي تتواجد بصورة منخفضة".

وأشار: " ما يحدث في حرب غزة، يتماشى مع فكرة الصهيونية"، موضحا: "بداية الصهيونية فكرة قومية وليست دينية، حيث عندما سأل الإسكندر الأكبر عن مجموعة يطبلون على قمة الجبل، رد عليه أحد الأشخاص وقال له إن ما يجري مراسم لتعبد الصهيونية.

محمد الغباري إسرائيل

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