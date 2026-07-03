تشكيل البرتغال وكرواتيا في مواجهة دور الـ 32 بكأس العالم

أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، ونظيره مدرب منتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين على ملعب تورنتو في كندا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء ينتظر أن يشهد منافسة قوية بين اثنين من أبرز منتخبات القارة الأوروبية.



وجاء تشكيل منتخب البرتغال بقيادة الحارس ديوجو كوستا، بينما يتكون خط الدفاع من نونو مينديز، وريناتو فيجا، وروبن دياز، وجواو كانسيلو. وفي خط الوسط اعتمد الجهاز الفني على فيتينيا، وجواو نيفيز، وبرونو فيرنانديز، إلى جانب بيدرو نيتو ورافاييل لياو، فيما يقود النجم المخضرم كريستيانو رونالدو الخط الأمامي.



وضمت قائمة البدلاء كلًا من خوسيه سا، وروي سيلفا، وديوجو دالوت، وجونزالو إيناسيو، وماتيوس نونيز، ونيلسون سيميدو، وتوماس أراخو، وبرناردو سيلفا، وفرانشيسكو كونسيساو، وروبن نيفيز، وصامويل كوستا، وترينكاو، وجونزالو جيديش، وجونزالو راموس، وجواو فيليكس، لتمنح المدرب العديد من الخيارات خلال مجريات اللقاء.



في المقابل، يبدأ منتخب كرواتيا المباراة بالحارس دومينيك ليفاكوفيتش، وأمامه في الدفاع جوسيب ساتنيسيك، وجوزيب شوتالو، ومارين بونجراسيتش، وإيفان بيريسيتش. ويتواجد في خط الوسط كل من لوكا مودريتش، وماتيو كوفاسيتش، ونيكولا فلاشيتش، وبيتار سوتشيتش، ومارتن باتورينا، بينما يقود أنتي بوديمير هجوم المنتخب الكرواتي.

ويجلس على مقاعد بدلاء كرواتيا دومينيك كوتارسكي، وأيفور باندور، وكاليتا كار، ويوسكو جفارديول، ولوكا فوشكوفيتش، ومارتن إيرليتش، وأندري كراماريتش، وكريستيان جاكتش، ولوكا سوشوتش، وماركو باسالتش، وماريو بازاليتش، ونيكولا مورو، وتوني فروك، وإيجور ماتانوفيتش، وبيتر موسى.



وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للمنتخبين، إذ يسعى كل طرف إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة، في ظل امتلاكهما مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والقدرة على حسم المباريات الكبرى، وهو ما يزيد من قوة وإثارة هذه القمة المنتظرة.