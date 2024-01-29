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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل.. محامي نتنياهو في القضية رقم 4000 يتنحى عن منصبه

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم "الإثنين"، إن المحامي بوعز بن تسور، محامي بنيامين نتنياهو في القضية 4000، أبلغ المحكمة المركزية في القدس المحتلة، نيته إنهاء منصبه بعد انتهاء دعوى الادعاء، وذلك بسبب مرض أحد أفراد أسرته.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، سيتم استبدال المحامي بن تسور بالمحامي عميت حداد، الذي يمثل نتنياهو في القضية رقم 1000 و2000، الذي أبدى استعداده للعمل في القضية رقم 4000 أيضًا.

وقال المحامي بايز بن تسور: "منذ بداية الإجراءات وحتى الآن أنا مقتنع بأن الادعاءات الموجهة ضد رئيس الوزراء ليس لها أي أساس وأنه تم دحضها في المحكمة، وأنا واثق من أن المحامي حداد سيستمر في إثبات ذلك في مرافعة الدفاع أيضا".

ورد  نتنياهو على تقاعد بن تسور قائلا: “أشكر المحامي بن تسور على عمله المهني والمتفاني، وعلى الاكتشافات الهامة التي اكتشفها والتي تدحض الاتهامات الموجهة ضدي، أنا نادم لرحيله، ولكن في ظل هذه الظروف، الأسرة تأتي في المقام الأول، لا يسعني إلا أن أتمنى الشفاء التام لأفراد عائلته”.

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