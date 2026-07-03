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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أقل دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت أقل سعر دولار مقابل الجنيه في أول تعاملات له اليوم الجمعة 3-7-2026 وذلك علي مستوي الجهاز المصرفي.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك منذ مساء الأربعاء الماضي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013 بالإضافة ليومي الراحة الأسبوعية المقررة اعتبارا من اليوم وحتي مساء غدا السبت.

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وصل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 49 جنيها للشراء و 49.1 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

البنوك وإجازة يونيو

وأظهر الدولار استقرارًا في تعاملات اليوم بالتزامن مع إجازة البنوك بمناسبة ذكرى 30 يونيو 2013 و الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

الدولار ثابت 

وأظهرت سعر الدولار منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية بدون تغيير.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

الدولار في البنك المركزي

وبحسب آخر تداول في البنك المركزي المصري سجل الدولار 49.07 جنيها للشراء و 49.17 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 49 جنيها للشراؤ و 49.1 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

بلغ ثاني أقل سعر دولار 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي الأول،بيت التمويل الكويتي، البركة، مصرف أابوظبي الإسلامي".

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متوسط سعر الدولار

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 49.08 جنيها للشراء و 49.18 جنيها للبيع في بنوك المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف المتحد، HSBC، العقاري المصري العربي".

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أعلي دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.18 جنيها للشراء و 49.28 جنيها للبيع في بنك نكست.

 وصل سعر الدولار أمام الجنيه 49.1 جنيها للشراء و 49.2 جنيها للبيع في بنكي التنمية الصناعية وسايب.

البنك المركزي

عملات ورقية

نفي البنك المركزي المصري صحة إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي.

وأكد البنك المركزي في بيان له قبل قليل، أنه لا يتم حاليًا طباعة أي إصدارات جديدة من هذه الفئات من العملات الورقية.

جاء البيان ردًا على  ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بشأن  إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي.

وأوضح البنك المركزي أن العملات الورقية المتداولة حاليًا من هذه الفئات هي من الإصدارات السابقة، وتتمتع بقوة الإبراء القانونية، وتستمر في التداول بالسوق المصرية إلى حين انتهاء عمرها الافتراضي ودورتها النقدية.

كما أكد البنك المركزي المصري أن جميع التقارير المتعلقة بالنقد المُصدر من الفئات المذكورة أعلاه تتضمن إجمالي الإصدارات الورقية التي طُرحت منذ بدء إصدارها، والتي لا تزال متداولة حتى الآن جنبًا إلى جنب مع العملات المعدنية.

وأوضح البنك أن أي إصدارات جديدة من فئات 25 و50 و100 قرش خلال الأعوام الماضية كانت عملات معدنية فقط.

وأهاب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة قبل تداولها.

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