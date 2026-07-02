أزهري: الغش بالثانوية العامة من كبائر الآثام وعقابه بوادي بالنار

أكد الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن عقاب الله للغشاشين عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى أمر كل إنسان أن يحصل على حقه، وألا يتعدى على حق غيره أو يحصل على ما لا يستحقه.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الغش في امتحانات الثانوية العامة من كبائر الآثام، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الغش وتوضح عقاب الغشاشين.

ولفت إلى أنه لا ينبغي إتاحة الغش للطالب، مع ضرورة تحذير الغشاش ومن يساعده على ارتكاب هذا الفعل، لأن ذلك يبخس حقوق الآخرين، وينشر الفساد، ويهدم القيم.

بوادي من أودية النار

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى توعد الغشاشين بالعذاب وبوادي من أودية النار، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ».