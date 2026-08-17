عزة مصطفى: حماس ترحب ببيان الدول العربية والإسلامية وتؤكد استمرار الاهتمام بالقضية الفلسطينية

قالت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديم برنامجها «الساعة 6» على قناة «الحياة» إن حركة حماس أصدرت بيانًا رحبت فيه بالاهتمام بالقضية الفلسطينية، وأشادت بالبيان الصادر عن مجموعة من الدول العربية والإسلامية.

وأوضحت أن البيان تضمن إدانة لما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والتأكيد على استمرار الاهتمام العربي والإسلامي بالقضية الفلسطينية.

وأكدت عزة مصطفى أن القاهرة تتابع الملف الفلسطيني بصورة مستمرة، في ظل أهمية الدور المصري في التعامل مع التطورات المرتبطة بقطاع غزة، مشيرة إلى أن اللقاءات التي شهدتها العاصمة المصرية تأتي بالتزامن مع تحركات إقليمية ودولية مكثفة.

وتواصل مصر اتصالاتها بشأن القضية الفلسطينية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية والإقليمية لوقف التصعيد وحماية المدنيين في قطاع غزة، مع استمرار التحركات السياسية الرامية إلى الوصول إلى حلول للأزمة.