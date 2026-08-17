قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفاقية عدم الإفصاح.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي وغزل المحلة
عميد معهد البيئة الأسبق: 10 آلاف تمساح في مصر.. والكوبرا تنتشر بالمناطق الزراعية
هل وضع غصن أخضر على القبر يخفف عن الميت؟.. أمين الإفتاء يجيب
المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا
نتنياهو يوافق على مقترح إنشاء مجموعتي عمل لنزع السلاح من غزة وتوفير المساعدات الإنسانية بالقطاع
تواصل سري بين واشنطن وطهران .. سمير فرج يكشف الدائر خلف الكواليس ويحذر من مفاجأة خطيرة
أنس بوخش يخرج عن صمته بشأن هشام جمال وليلى زاهر
تقنيات عالمية لكشف السموم الفطرية .. متبقيات المبيدات يعزز التعاون مع موريتانيا
جاد شويري يمازح أحمد سعد : نزلت ألبوم واتنين وأربعة .. طب نلحق إزاي؟
«نفسي أشوف بنتي».. تصريحات مؤثرة للفنان عمرو محمد علي قبل الرحيل.. فيديو
مصر تدعم العالم بتحدى مسببات الجفاف واستعادة الأراضي المتدهورة في COP17
وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لمتابعة خطة العمل الدعوي خلال ربيع الأنوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عزة مصطفى: تحركات أمريكية ومصرية مكثفة بشأن ملف غزة

عزة مصطفى
عزة مصطفى
شيماء جمال

قالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديم برنامجها «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر كان متواجدًا في القاهرة أمس، في إطار تحركات ولقاءات مهمة تتعلق بملف غزة والقضية الفلسطينية.


وأوضحت أن كوشنر عقد لقاءً مع مسؤولين في المخابرات المصرية، إلى جانب متابعة دقيقة للملف وإجراء مقابلات وصفتها بالمهمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت عزة مصطفى أن التحركات التي تشهدها القاهرة تأتي في إطار متابعة التطورات المتعلقة بالحرب في غزة، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها، إلى جانب التنسيق بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن اللقاءات والمباحثات تعكس استمرار الاتصالات المصرية والدولية بشأن تطورات الأوضاع في القطاع، خاصة في ظل التصعيد المستمر وتداعياته الإنسانية والسياسية.

عزة مصطفى غزة القضية الفلسطينية حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

عمرو محمد

وفاة الفنان عمرو محمد.. اكتشف أعراض مرض بطل أرابيسك

نرمين الفقي

مشروب نرمين الفقي للرشاقة.. مزيج من الزنجبيل والقرفة والكركم

أنغام

أنغام تبهر الجمهور بأناقتها في جدة

بالصور

المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل الريش المشوية في حلة الضغط.. وصفة سهلة ولحم طري بطعم شهي

ريش مشوية
ريش مشوية
ريش مشوية

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب : النصب الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

المزيد