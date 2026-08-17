عزة مصطفى: تحركات أمريكية ومصرية مكثفة بشأن ملف غزة

قالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديم برنامجها «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر كان متواجدًا في القاهرة أمس، في إطار تحركات ولقاءات مهمة تتعلق بملف غزة والقضية الفلسطينية.



وأوضحت أن كوشنر عقد لقاءً مع مسؤولين في المخابرات المصرية، إلى جانب متابعة دقيقة للملف وإجراء مقابلات وصفتها بالمهمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت عزة مصطفى أن التحركات التي تشهدها القاهرة تأتي في إطار متابعة التطورات المتعلقة بالحرب في غزة، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها، إلى جانب التنسيق بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن اللقاءات والمباحثات تعكس استمرار الاتصالات المصرية والدولية بشأن تطورات الأوضاع في القطاع، خاصة في ظل التصعيد المستمر وتداعياته الإنسانية والسياسية.