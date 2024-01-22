اللواء محمد الغباري يكشف عن خطر يهدّد المنطقة العربية كلها قبل مصر|فيديو

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن إثيوبيا دولة مارقة عن القانون الدولي، مؤكدًا أن تهربها من المفاوضات في سد النهضة يشير لذلك، وتؤكد أنها دولة تعمل بمزاجها.

وأضاف “الغباري”، خلال تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه في الثمانينيات احتلت إثيوبيا إقليمًا من أقاليم الصومال الشمالية وضمته لها وهذا يعطيها شيئًا من الطمع، ومع انتشار الإرهاب خلال 30 عامًا لم يطالبها أحد برد هذا الإقليم، واليوم إثيوبيا تأخذ مكانًا آخر على البحر.

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن الرئيس السيسي، قال إنه بتدخله مع الصومال يُدافع عن الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدول الخليجية لو ضغطت على إثيوبيا لتراجعت لأن لهم مصالح في باب المندب وجميع التجارة العربية، وسيكون هناك خطر يهدد المنطقة العربية كلها قبل مصر.

وأكد اللواء محمد الغباري، أن مصر لها تاريخ طويل مع الصومال، وكانت مصر تدرِّب الجيش الصومالي قديمًا وتسليحه، كما أن مصر هى التي أقامت كلية أركان حرب بالصومال.