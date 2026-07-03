حسام حسن: نلعب كرة القدم وليس الرجبي.. ولا نقلق من أطوال أستراليا

أكد المدير الفني لمنتخب مصر الأول، حسام حسن، أن المنتخب يستعد لمواجهة أستراليا في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026 بثقة كبيرة، مع الحفاظ على كامل الاحترام للمنافس، مشددًا على أن لاعبيه لا يشعرون بأي رهبة قبل اللقاء المرتقب.

وأوضح أن المنتخب المصري أصبح يمتلك شخصية قوية داخل الملعب، بفضل العمل المستمر والانسجام الذي تحقق بين جميع عناصر الفريق، وهو ما يمنحه القدرة على مواجهة أقوى المنتخبات في البطولة.

رسالة ساخرة بشأن أطوال لاعبي أستراليا

وتحدث حسام حسن عن الفارق البدني بين المنتخبين، خاصة فيما يتعلق بأطوال لاعبي أستراليا، مؤكدًا أن هذه النقطة لن تكون مصدر قلق بالنسبة لمنتخب مصر.

وقال إن كرة القدم لا تُحسم بالطول أو القوة البدنية فقط، مضيفًا: “نحن نلعب كرة قدم وليس رياضة الرجبي”، في إشارة إلى أن المهارة والتنظيم الخططي والالتزام التكتيكي هي العناصر التي تصنع الفارق داخل أرض الملعب، وليس التفوق الجسدي وحده.



إشادة بالجهاز الفني وخبرة السنوات

وأشاد المدير الفني بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد الجهاز الفني، مؤكدًا أن النجاح الحالي هو نتيجة عمل جماعي وتعاون مستمر بين جميع أعضاء المنظومة. كما أوضح أن المدرب الناجح هو من يستفيد من كل تجربة يمر بها، ويتعلم من أخطائه وخبراته السابقة، وهو ما ينعكس على تطور الفريق وتحسن مستواه بمرور الوقت.



المحليون يمنحون المنتخب الانسجام

وأشار حسام حسن إلى أن غالبية قوام المنتخب تضم لاعبين من الدوري المصري، وهو ما ساعد على سرعة التفاهم والانسجام بينهم داخل الملعب. وفي الوقت نفسه، أعرب عن أمنيته في أن يضم المنتخب عددًا أكبر من اللاعبين المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية، أسوة ببعض المنتخبات الأفريقية، لما يمنحه ذلك من خبرات إضافية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن التطور الواضح في أداء المنتخب، مشيرًا إلى أن انسجام اللاعبين القدامى والجدد أسهم في بناء فريق يمتلك شخصية قوية وطموحًا كبيرًا لمواصلة المشوار في