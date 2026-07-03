قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: تخليت عن 400 ألف دولار راتبي السنوي.. خدمة البلاد أهم من المال
إيران تبدأ الاستعدادات لمراسم تشييع علي خامنئي
ترامب يدافع عن الحرب على إيران: عملية لنزع قدراتها النووية
سعر أقل دولار في البنوك الآن
الأهلي وأزمة عقد زيزو.. جلسة حاسمة بعد عودة اللاعب من المونديال
حسام حسن: نمثل مصر والعرب وأفريقيا في مواجهة أستراليا
جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل
التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا
قرار عاجل من فيفا بشأن قضايا الزمالك
صلاح جاهز.. 14 تصريحا ناريا لحسام حسن قبل مواجهة أستراليا في المونديال
حسام حسن: نلعب كرة القدم وليس الرجبي.. ولا نقلق من أطوال أستراليا
السفير يوسف زادة: مصر بذلت جهودًا كبيرة لدفع مسار السلام في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: نلعب كرة القدم وليس الرجبي.. ولا نقلق من أطوال أستراليا

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أكد المدير الفني لمنتخب مصر الأول، حسام حسن، أن المنتخب يستعد لمواجهة أستراليا في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026 بثقة كبيرة، مع الحفاظ على كامل الاحترام للمنافس، مشددًا على أن لاعبيه لا يشعرون بأي رهبة قبل اللقاء المرتقب. 

وأوضح أن المنتخب المصري أصبح يمتلك شخصية قوية داخل الملعب، بفضل العمل المستمر والانسجام الذي تحقق بين جميع عناصر الفريق، وهو ما يمنحه القدرة على مواجهة أقوى المنتخبات في البطولة.
رسالة ساخرة بشأن أطوال لاعبي أستراليا
وتحدث حسام حسن عن الفارق البدني بين المنتخبين، خاصة فيما يتعلق بأطوال لاعبي أستراليا، مؤكدًا أن هذه النقطة لن تكون مصدر قلق بالنسبة لمنتخب مصر. 

وقال إن كرة القدم لا تُحسم بالطول أو القوة البدنية فقط، مضيفًا: “نحن نلعب كرة قدم وليس رياضة الرجبي”، في إشارة إلى أن المهارة والتنظيم الخططي والالتزام التكتيكي هي العناصر التي تصنع الفارق داخل أرض الملعب، وليس التفوق الجسدي وحده.


إشادة بالجهاز الفني وخبرة السنوات
وأشاد المدير الفني بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد الجهاز الفني، مؤكدًا أن النجاح الحالي هو نتيجة عمل جماعي وتعاون مستمر بين جميع أعضاء المنظومة. كما أوضح أن المدرب الناجح هو من يستفيد من كل تجربة يمر بها، ويتعلم من أخطائه وخبراته السابقة، وهو ما ينعكس على تطور الفريق وتحسن مستواه بمرور الوقت.


المحليون يمنحون المنتخب الانسجام
وأشار حسام حسن إلى أن غالبية قوام المنتخب تضم لاعبين من الدوري المصري، وهو ما ساعد على سرعة التفاهم والانسجام بينهم داخل الملعب. وفي الوقت نفسه، أعرب عن أمنيته في أن يضم المنتخب عددًا أكبر من اللاعبين المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية، أسوة ببعض المنتخبات الأفريقية، لما يمنحه ذلك من خبرات إضافية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن التطور الواضح في أداء المنتخب، مشيرًا إلى أن انسجام اللاعبين القدامى والجدد أسهم في بناء فريق يمتلك شخصية قوية وطموحًا كبيرًا لمواصلة المشوار في

منتخب مصر حسام حسن اخبار الرياضة كأس العالم استراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

جثة

محلتش في الكيمياء.. مصرع طالبة ألقت نفسها من الطابق السادس بأسيوط

ترشيحاتنا

وزير المالية

وزير المالية: خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين

الجنيه الذهب

طلع 280 جنيه.. سعر الجنيه الذهب الآن

المضبوطات

جمارك السلوم تحبط تبديد واردات ملابس جاهزة بـ23.22 مليون جنيه بنظام الترانزيت

بالصور

أحمد ماجد يحتفل بزفافه بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

فيديو

أغنية ليلة ورا ليلة

ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد