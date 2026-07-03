صلاح جاهز.. 14 تصريحا ناريا لحسام حسن قبل مواجهة أستراليا في المونديال

أكد المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، أن الجهاز الفني أجرى دراسة دقيقة لمنتخب أستراليا قبل المواجهة المرتقبة في دور الـ32 من كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المنافس يمتلك عناصر قوية، خاصة من الناحية البدنية وطول القامة، لكنه شدد على أن المنتخب المصري جاهز للتعامل مع مختلف سيناريوهات المباراة.



معالجة الأخطاء وثقة كاملة في جميع اللاعبين

وأوضح حسام حسن أن الجهاز الفني يعمل باستمرار على تصحيح الأخطاء، لافتًا إلى أن بعض الهفوات الدفاعية تسببت في استقبال هدفين خلال المباراة الماضية، إلا أن العمل يتواصل لمعالجة تلك الثغرات. وأضاف أنه يثق في جميع اللاعبين، مؤكدًا أن الغيابات لن تؤثر على الفريق، وأن الجميع على القدر نفسه من الجاهزية، ولا يوجد فارق بين اللاعب الأساسي والبديل.

صلاح جاهز والمنتخب يركز على أستراليا فقط

وأشار المدير الفني إلى جاهزية محمد صلاح للمشاركة، مثنيًا على الدور الكبير الذي قام به الجهاز الطبي في تجهيز اللاعبين المصابين باحترافية.

كما أكد أن المنتخب لا يشغل نفسه بأي حسابات أخرى، وأن تركيزه الكامل ينصب على مواجهة أستراليا فقط، مع الحفاظ على أسلوب اللعب الجماعي والتنظيم الذي ظهر به الفريق خلال البطولة.



وأشاد حسام حسن بالدعم الذي يقدمه هاني أبو ريدة وأعضاء اتحاد الكرة، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين جميع عناصر المنظومة يمثل أحد أبرز أسباب النجاح.

كما وجه الشكر لأفراد الجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي، معتبرًا أنهم شركاء أساسيون في النتائج الإيجابية التي يحققها المنتخب.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخبات العربية والأفريقية قدمت مستويات مشرفة في البطولة رغم خروج عدد منها، معربًا عن أمله في إسعاد الجماهير المصرية والعربية والأفريقية عبر التأهل إلى دور الـ16.

كما قدم خالص التعازي إلى الكابتن طارق سليمان، والكابتن شعبان بسطاوي، ومدرب منتخب الكونغو الديمقراطية في وفاة أقاربهم خلال فترة الحالية .