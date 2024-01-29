اللواء محمد الغباري: إسرائيل قامت علي القتل والتهجير لإبعاد الفلسطينيين عن أرضهم

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الحركة الصهيونية استطاعت أن تحقق أهم انجازين لها وهما وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين عام 1917.

وأضاف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: “الإنجاز الثاني الذي حققته الحركة الصهيونية هو إقامة وطن قومي لليهود سمي دولة إسرائيل عام 1948، وذلك على أرض فلسطين وذلك عن طريق القتل والتهجير والمذابح لإبعاد الفلسطينيين عن أرضهم بالقوة”.

لفت إلى أن الصهيونية بدأت في عام 1882 وحتى 1922 باستعمار نحو 70 ألف مستوطن إسرائيلي.. وبدأت تتوالى الأحداث حتى يومنا هذا بمساعدة بريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا.