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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروع محور سمير فرج.. طفرة بقطاع الطرق بالأقصر فى عهد السيسي

صدى البلد

تشهد محافظة الأقصر طفرة فى قطاع الطرق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر ، ومن أهم المشروعات بالمحافظة هو محور “ اللواء سمير فرج ” بشمال الأقصر.

 

فهو يعد شريان جديد للتنمية ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والنقل، وذلك في إطار جهود الحكومة لفتح محاور مرورية جديدة، حيث تم الإنتهاء من إنشاء 7 كباري بإمتداد أكبر محور مروري بدأ العمل به في أغسطس 2021 .

 

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 ويعد المحور أحد عناصر المشروع القومى لمحاور النيل التى تهدف إلى إنشاء محور يربط بين الشرق والغرب ، ويعمل المحور على تسهيل الحركة المرورية من شرق الأقصر ويربط البر الشرقي لنهر النيل بالبر الغربي، والطريق الصحراوى الشرقى بالصحراوي الغربي، مرورًا بالطريق الزراعي الشرقي والغربي بنهر النيل .

ويساهم المحور في خدمة الحركة السياحية من خلال ربط المحور بطريق مطار الأقصر الدولي وتفرعاته للمناطق الأثرية بالبر الغربي للأقصر، ويختصر زمن رحلة السائح من الشرق للغرب في وقت قصير حيث يقوم بالربط بين الطريق الصحراوى الشرقى بمدينة طيبة، ومطار الأقصر الدولى، ثم طريق قنا - الأقصر الزراعى الشرقى، امتداد لنهر النيل بكوبرى طوله 1.5 كيلو مترا، ثم طريق قنا - الأقصر الزراعى الغربى بالطريق الصحراوى الغربى، حيث المناطق الأثرية بالبر الغربى .

 

كما يربط المحور بين حركة القطار الكهربائى من الناحية الشرقية الذى يربط بين الأقصر والغردقة (سفاجا البحر الأحمر – الغردقة – القصير – الأقصر) وحركة خط القطار الكهربائى من الناحية الغربية الذى سيقوم بربط محافظات الصعيد بشمال مصر، ليبدأ من 6 أكتوبر ويصل إلى أسوان، وبذلك تصبح الأقصر نقطة إلتقاء لطرق النقل المختلفة التى تربط المحور الشمالي والجنوبي مع المحور الشرقى والغربى لمنطقة الصعيد.

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الأقصر الرئيس عبد الفتاح السيس الشرق والغرب الطريق الصحراوي الغربي المشروع القومي تسهيل الحركه المروريه فتح محاور مرورية محور سمير فرج

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