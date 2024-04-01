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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سيرين عبد النور تعلن وفاة والدتها

سيرين ووالدتها
سيرين ووالدتها

أعلنت الفنانة سيرين عبد النور وفاة والدتها بعد صراعها مع مرض السرطان. 

ونشرت سيرين صورة لوالدتها أثناء رحلة مرضها وعلقت عليها قائلة: إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي.
 

 

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها

واحتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنها كريساتينو الذى أتم 6 سنوات. وطرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النورمؤخرًا، أغنيتها الجديدة بعنوان "هزهزة"، والتي تشهد عودتها للغناء، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينغ، وإخراج ايلي فهد، وإنتاج كرافت ميديا حمدي بدر. 

 

وتعود سيرين عبد النور بـ "هزهزة" المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم وذلك بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية.

 

أخر أعمال سيرين عبد النور

و آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.

 

 جدير بالذكر أن آخر أعمال كرافت ميديا أغنية "سمع هس" من فيلم "البيت الروبي" غناء محمود العسيلي، وبطلى العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهى كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، وأغنية "أوووه" لأحمد حلمي من مسرحية "ميمو" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وتوزيع كولبيكس.
 

الفنانة سيرين عبد النور وفاة والدة سيرين عبد النور

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