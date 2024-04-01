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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من مستشفى إسرائيلي بعد إجراء عملية جراحية لـ نتنياهو

رئيس الوزراء الاسرائيلي
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال أطباء في مستشفى هداسا عين كارم في القدس، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعافى بعد عملية فتق ناجحة.

ويقول الدكتور ألون بيكارسكي، مدير الجراحة العامة بالمستشفى الإسرائيلي والجراح المعالج، في بيان له: "إنه مستيقظ، ويتعافى ويتحدث مع عائلته".

ويقول بيكارسكي، إن العملية الجراحية سارت كما هو مخطط لها.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تم اكتشاف الفتق خلال فحص روتيني مساء السبت. 

ولم يذكر مكتب نتنياهو مكان اكتشاف الفتق في الجسم، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا في مناطق البطن والورك.

وخضع بنيامين نتنياهو البالغ من العمر 74 عاما، لتخدير كامل خلال العملية الجراحية.

وشغل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، منصب نتنياهو مؤقتًا أثناء خروجه من منصبه.

تحت تخدير كامل.. نتنياهو يدخل غرفة العمليات لإجراء جراحة

جراحة فتاق.. نتنياهو يدخل إلى غرفة العمليات

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي القدس مستشفى هداسا عين كارم ألون بيكارسكي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين

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