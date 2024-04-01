تعرف على مشروعات قطاع المحاور التنموية والطرق والكبارى بأسوان.. صور

تشهد محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الافريقية تنفيذ ملحمة من المشروعات فى قطاع المحاور التنموية والطرق والكبارى خلال الفترة الحالية.

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " الجهود التنفيذية المبذولة فى قطاع الطرق والكبارى بأسوان حيث تم ويجرى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل المحاور المختلفة لشرايين تنمية وعمران حيث تم افتتاح كوبرى كلابشة الحر فى ديسمبر 2021.

فيما يجرى العمل فى محورى دراو وخزان أسوان الحر لكوبرى الخزان بتوبل إجمالي تصل من 4 مليار جنيه ، ملحمة جارية بمشروع إزدواج الطريق الصحرأوى الغربى بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية باعتمادات 800 مليون جنيه ، وملحمة أخرى في مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل بطول 215 كم أسوان / توشكى .

وطريق إدفو / مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو وحتى وادى عبادى بطول 12 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمإلى 60 كم جارى العمل فيهم بت إجمالي 130 مليون جنيه وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى فيه من جنيه الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بت 45 مليون .

كما يجرى العمل حاليًا بالتوازى فى المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بت لج 45 مليون جنيه ، ويجرى تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم والذى سيساهم فى تحويل النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة جارى الإصلاحؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طولهإلى 23 كم وعرض 13 متر وبتكلفة تصل لحوإلى 600 مليون جنيه.

محاور

المحاور التنموية والطرق والكبارى بأسوان

وكذا مشروع إعادة إنشاء طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 170 كم جنوب شرق مدينة أسوان الجارى العمل فيه حاليًا على 3 مراحل بت إجمالي إجمالي و 43 مليون جنيه وبنظام في مراحل الخرسانية لتحمل حركة الثقيل للسيارات التي تحمل علامة تجارية في الخامات المحجرية ، ووقعت بموقع تجاري ، وعلى الضفاف الشرقية لبحيرة ناصر ، وتم تنفيذ مشروع إنشاء ثاني للطريق للطيران بطول 3.2 كم وبتك 10 مليون جنيه قابلة فيلة / الشلال / الحميات ، وهو موقع توازي مع إنهاء المرحلة الأولى بطول 2 كم وبتكلفة 3.1 مليون جنيه.

فضلاً عن إنشاء 3 كبارى مشاه فى السيل وأبو الريش قبلى والكاجوج، مع التطوير ورفع الكفاءة والرصف للطريق الزراعى الشرقى أسوان / كوم أمبو بطول 45 كم ، علاوة على المدخل الجنوبى بعد الإنتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل ، فضلاً عن إعادة تخطيط سير الحركة المرورية داخل مدينة كوم أمبو ، وهو الذى يتزامن مع تفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية ، والإشغالات بإنشاء عدد 2 مجمع مواقف وسويقات شرقاً وغرباً .