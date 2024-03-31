عطية يشارك العاملين والمواطنين بمدينة أسوان الجديدة إفطار شهر رمضان المعظم

فى أجواء رمضانية ووسط فرحة أكثر من 1500 عامل وفنى ومهندس ومواطن من المقيمين بمدينة أسوان الجديدة شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تناول وجبة الإفطار معهم ، بحضور المهندس أحمد عبد العظيم رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، فضلاً عن القيادات الجامعية والدينية والتنفيذية والمجتمعية.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى لما تم ويتم تنفيذه من مشروعات كبرى داخل مدينة أسوان الجديدة ، والتى تساهم بشكل مباشر فى تحويلها لأكبر توسع عمرانى وفقاً لرؤية مستقبلية متكاملة ، ولاسيما فى ظل ما تحتوية المدينة من وحدات سكنية متنوعة من الإسكان الإجتماعى والمتوسط والفوق المتوسط والمميز والفيلات ، وما يتوافر بها من الخدمات والمنشآت الصحية والرياضية والسياحية والشريط النهرى والمسرح الرومانى المتميز وغيرها الكثير لدمج الحياة المعاصرة مع الثراث الأسوانى الأصيل.

الافطار الجماعى

افطار جماعى بمدينة أسوان الجديدة

وأشاد المحافظ بالدور المتميز الذى تقوم به الحكومة المصرية بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً وزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار لتنفيذ الكثير من المشروعات على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، فضلاً عن ما تشهده مدينة أسوان الجديدة من ملحمة للإنجازات من خلال تنفيذ سلسلة من المشروعات النموذجية بهذه المنطقة الواعدة .



افطار جماعى بمدينة أسوان الجديدة

افطار جماعى بمدينة أسوان الجديدة

افطار جماعى بمدينة أسوان الجديدة

افطار جماعى بمدينة أسوان الجديدة

افطار جماعى بمدينة أسوان الجديدة

افطار جماعى بمدينة أسوان الجديدة

افطار جماعى بمدينة أسوان الجديدة