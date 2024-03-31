قومى المرأة بأسوان يواصل تنفيذ مبادرة "مطبخ المصرية" لتجهيز 400 وجبة يومياً

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ مبادرة " مطبخ المصرية" ، والذى يستهدف تجهيز وإعداد 400 وجبة يومياً يتم توزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزى إدفو ونصر النوبة ، ويأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن مبادرة " مطبخ المصرية " هى مبادرة مجتمعية ذات بعد تنموى مستدام تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات والفتيات ، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات ، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب.

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وأشارت هدى مصطفى إلى أن السيدات المشاركات بالمبادرة تلقت تدريباً متخصصاً على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة ، فضلاً عن طرق حساب الكميات الإقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ .