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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومى المرأة بأسوان يواصل تنفيذ مبادرة "مطبخ المصرية" لتجهيز 400 وجبة يومياً

مطبخ المصرية بأسوان
مطبخ المصرية بأسوان

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ مبادرة " مطبخ المصرية" ، والذى يستهدف تجهيز وإعداد 400 وجبة يومياً يتم توزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزى إدفو ونصر النوبة ، ويأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن مبادرة " مطبخ المصرية " هى مبادرة مجتمعية ذات بعد تنموى مستدام تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات والفتيات ، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات ، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب.

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وأشارت هدى مصطفى إلى أن السيدات المشاركات بالمبادرة تلقت تدريباً متخصصاً على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة ، فضلاً عن طرق حساب الكميات الإقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ .

 

 

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