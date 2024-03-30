عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان لليوم الحادى والعشرين من رمضان

أذان الفجر
أذان الفجر

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الاحد ، فى اليوم الحادى والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الاحد الموافق 31/3/2024 ، فى تمام الساعة الرابعة وعشرون دقيقة ( 04:19 ص ).

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان..لليوم العشرون من أيام شهر رمضان

أسوان .. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق العلاقي

أذان الفجر 

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الاحد الموافق 31/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

 

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:19 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:42 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:53 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:20 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:17 مساءً.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الفجر اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان..لليوم العشرون من أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

مروان القماش يحقق إنجاز "أفضل رياضي أفريقي" بدورة الألعاب أكرا 2023

تشكيل ديربي الهلال والشباب الرسمي في دوري روشن السعودي

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

السلطات تفتح تحقيقًا.. العثور على رأس خنزير قرب مسجد في فرنسا

إعلام عبري: وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة غدا لاستئناف المفاوضات بشأن غزة

رونالدو يقود هجوم النصر أمام الطائي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الغريبة زي المحلات

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

حقيبة هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| سعرها خرافي

عصير رخيص جدا يحمى من 10 أمراض

فيديو

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ