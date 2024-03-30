تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان لليوم الحادى والعشرين من رمضان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الاحد ، فى اليوم الحادى والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الاحد الموافق 31/3/2024 ، فى تمام الساعة الرابعة وعشرون دقيقة ( 04:19 ص ).

أذان الفجر

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الاحد الموافق 31/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:19 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:42 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:53 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:20 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:17 مساءً.