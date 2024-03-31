محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية وداخل قرى «حياة كريمة»

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى مديرية الطرق بتكثيف الأعمال الجارية للإنتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة وذلك ضمن سلسلة الإنجازات التى يشهدها قطاع الطرق داخل مختلف المدن والمراكز.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التشديد على أهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة لنهو كل مشروع في التوقيتات المناسبة لها " بحيث يتم تنفيذ أعمال الرصف لما يعقبه من وضع اللمسات الجمالية من الدهانات والإنارة والتشجير بمختلف المناطق المستهدفة.

رصف الطرق

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه.

وأضاف أحمد الملوانى بأنه تم الإنتهاء من أعمال رصف الشارع الجديد ، وأيضاً المناطق الداخلية خلف الإستاد وحى خالد بن الوليد ، وهو الذى تكامل مع تنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية بشأن رصف المساحات الناتجة عن إزالة الإشغالات بمحيط مبنى مديرية الأمن القديم ، والتى تم إستثمارها فى إقامة باركنج حضارى لإنتظار السيارات بشكل جمالى وراقى ليستوعب كافة المركبات ، ومنع أى تكدس أو عشوائية على كورنيش النيل .