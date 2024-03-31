محافظ أسوان يتفقد الموقع المخصص لإنشاء مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الموقع المخصص لإنشاء مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى ، الذى تم إستغلاله لإنشاء هذا الصرح التعليمى الكبير بعد أن كان بؤرة للتلوث والقمامة والسلوكيات السلبية بمنطقة الأحمدية بوسط مدينة أسوان وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالمنظومة التعليمية بجميع عناصرها، خاصة توفير فصول دراسة بكافة المناطق والتجمعات السكنية والشعبية ذات الكثافة العالية .

ورافق المحافظ أثناء تفقده الموقع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات، فضلاً عن مسئولى الجهات المعنية .

مجمع المدارس

وشدد اللواء أشرف عطية على إنهاء إجراءات الطرح والترسية بعد إنهاء أعمال التصميمات والرسومات الهندسية لمجمع المدارس الذى سيقع على مساحة 4690 م2 ، وبتكلفة تقديرية 45.5 مليون جنيه .

وأوضح عطية أن المجمع يضم عدد 2 مبنى بواقع 44 فصل دراسى لمرحلة رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى وذلك لإستيعاب الكثافة الطلابية بمناطق وسط مدينة أسوان ، والقضاء على أي تكدسات فى المدارس المحيطة مما يساهم فى تخفيف الأعباء على أولياء الأمور والأسر ، وسيتم لأول مرة إقامة مخازن خاصة بمديرية التربية والتعليم فى أحد مبانى المجمع .