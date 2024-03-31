محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ، الذى يشهد وضع اللمسات النهائية لانجازه بشكل كامل بطول 4 كم حيث يأتى تنفيذ هذا المشروع الحيوى ضمن ملحمة المشروعات التى تشهدها عروس المشاتى بجميع قطاعات العمل العام فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأثناء تفقده لمكونات المشروع بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، ومسئولى الجهات المختصة أوضح اللواء أشرف عطية بن مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم شهد الإنتهاء من المرحلة الأولى والثانية بنسبة 100 % ، وجارى العمل فى المرحلة الثالثة " المنطقة الوسطى " المواجهة لحديقة بلازا درة النيل بطول 400 م2 ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 90 % ، وتضم إنشاء 56 محل وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية ، فضلاً عن توفير متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى .

ممشى أهل مصر

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لإنهاء الممشى وفقاً للبرنامج الزمنى المقرر له فى يوليو القادم لتكتمل بذلك البانوراما الجمالية والحضارية التى شهدتها واجهة المدينة.

وأكد المحافظ أنه يتم بالتوازى إضفاء اللمسات الإبداعية بالممشى الزجاجى الذى يقع فى المستوى الثالث لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطنى المحافظة للإستمتاع باللوحة الفنية الساحرة على صفحة نهر النيل الخالد.