أهالي منطقة الشلال يشكرون محافظ أسوان على تلبية مطلبهم برفع كفاءة مركز الشباب

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بشأن تنفيذ سلسلة من الإجراءات العاجلة لرفع كفاءة وتأهيل مركز شباب الشلال لتقديم الخدمات الشبابية والرياضية لأهالى المنطقة على الوجه الأكمل ، وذلك فى تفاعل سريع مع شكوى الأهالى للمحافظ من سوء حالة المركز.

فيما أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمرور ميدانى على مركز شباب الشلال ، وتم على الفور البدء فى رفع كفاءة المركز حيث تم تركيب كشافات الإنارة ، وهو الذى ساهم فى إطلاق الدورة الرمضانية على أرضية ملعب المركز.

أنشطة شبابية

وأشار ناصر سليم بأنه بالتوازى جارى إستكمال أعمال التطوير والتجميل بمركز الشباب للإرتقاء بالمنظومة الشبابية والرياضية به ، وهو الذى لاقى إستحسان وإشادة وشكر من أهالى منطقة الشلال على حرص المحافظ لتلبية مطلبهم بشكل فورى ، وإتاحة الفرصة لهم ولأبنائهم لممارسة الألعاب المختلفة .