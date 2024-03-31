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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد قافلة الفحص الشامل لمبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"

قافلة الهيئة العامة
قافلة الهيئة العامة للرعاية الصحية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قافلة الفحص الشامل التى تأتى ضمن مبادرة " رمضان بصحة لكل العيلة "، والتى أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية بمختلف المحافظات التى تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية من فحص السكر والضغط لجميع المواطنين.

مع صرف الأدوية للأمراض المزمنة على المنتفعين من خلال الفرق المتحركة التى تجوب كافة مدن المحافظة ، وأثناء قيامه بإجراء الفحوصات بالقافلة برفقة الدكتور أشرف حماد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية .

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الفحص الشامل 

وأشاد اللواء أشرف عطية بالإهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بالقطاع الصحى ، وتوفير الخدمات المختلفة بالجودة العالية ، وهو ما يتم تنفيذه داخل 112 وحدة صحية ومركز طبى و 11 مستشفى بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، والمدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى شهدت طفرة غير مسبوقة بتحويلها لصروح طبية تمتلك بانوراما جمالية متكاملة الخدمات والمرافق.

وأوضح أشرف عطية بأن القافلة تستهدف أيضاً مختلف الأماكن والميادين لتقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين ، والتعريف بدور هيئة الرعاية الصحية فى تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل ، وأهمية التسجيل بالمنظومة للإستفادة من هذه الخدمات العالية الجودة .

 

 

 

 

 

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