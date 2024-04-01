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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: صن داونز المنافس الوحيد للأهلي في دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق صن داونز الجنوب يعد المنافس الوحيد للأهلي في مشوار التتويج بـ دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال "رضا عبدالعال" في تصريحات ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "ten": "الدوري المصري به فرق أقوى من الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية".

 

وأضاف: "صن داونز الجنوب أفريقي يعد المنافس الوحيد  للأهلي في بطوله افريقيا، وباقي الفرق مستواها الفني متواضع".

 

واختتم: " نتائج الدور ربع النهائي للكونفدرالية، تشير إلى أن الزمالك و مودرن فيوتشر هما الأقوى في البطولة".

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