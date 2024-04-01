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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. كريم عبد العزيز مفاجأة ولاد رزق 3 وإسعاد يونس تكشف اللحظات الأخيرة فى حياة سهير البابلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

 

إسعاد يونس تكشف اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي| فيديو

 

حلت الفنانة اسعاد يونس ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها. 

وتحدثت اسعاد عن علاقتها  بالفنانة الراحلة سهير البابلي وكواليس اللحظات الأخيرة في حياتها وقالت:" أنا وسهير البابلي كنا ننام على الأرض ونـ"نم" للصبح". وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.

 

إسعاد يونس تتحدث عن ضرتها شيريهان وكيف تحولت علاقتهما لصداقة وحب| فيديو

 

حلت الفنانة اسعاد يونس ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

 

وتحدثت اسعاد عن  ضرتها شيريهان وكيف تحولت علاقتهم لصداقة وحب وابرز المواقف بينهم. وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة. 

وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

 

كريم عبد العزيز مفاجأة فيلم ولاد رزق 3| صور

 

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن مفاجأة فيلم ولاد رزق 3، بانضمام كريم عبد العزيز كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

 

ونشر تركي آل الشيخ صور من كواليس مشاركة كريم عبد العزيز فى الفيلم وعلق عليها قائلا: النجم الكبير اخوي الغالي كريم عبدالعزيز مفاجأة فيلم اولاد رزق 3.

 

 

تامر حسني يعلن مشاركة هنا الزاهد فيلمه الجديد ري ستارت

 

أعلن الفنان تامر حسني عن انضمام الفنانة هنا الزاهد لأبطال فيلمه الجديد ري ستارت والذى بدأ التحضير له منذ فترة.

 

 ونشر تامر حسني صورة تجمعه بهنا الزاهد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: راجعينلكم تاني ان شاء الله بدم جديد جداً استنونا في ((ري ستارت))

 

كوبرا الحلقة 6..محمد إمام ينقذ شقيقه من الموت والبوليس يحاصره في المستشفى

 

شهدت الحلقة ٦ من مسلسل كوبرا، تصاعد كبير في الأحداث بعد هرب محمد إمام من الشرطة في راس البر والانتقال إلى القاهرة بعد معرفة خبر وفاة شقيقه.

 

أنقذ الأطباء شقيق كوبرا من الموت وانتقل إلى المستشفى، وتربص به الجميع الإعلام والشرطة ورجال شيخون حول المكان.

اسعاد يونس كريم عبد العزيز تامر حسني كوبرا

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