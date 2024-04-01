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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم عبد العزيز مفاجأة فيلم ولاد رزق 3| صور

كريم عبد العزيز فى
كريم عبد العزيز فى أولاد رزق 3

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن مفاجأة فيلم ولاد رزق 3، بانضمام كريم عبد العزيز كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

 

ونشر تركي آل الشيخ صور من كواليس مشاركة كريم عبد العزيز فى الفيلم وعلق عليها قائلا: النجم الكبير اخوي الغالي كريم عبدالعزيز مفاجأة فيلم اولاد رزق 3.
 

طرح البرومو التشوقي من فيلم ولاد رزق 3

 

وطرح منذ فترة  الإعلان الرسمي لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث، واتسم البرومو بالأكشن، حيث ظهر فيه نجوم الفيلم أبرزهم أحمد عز وعمرو يوسف .

 

تصريحات أحمد عز عن ولاد رزق 

قال الفنان أحمد عز إن سلسلة "ولاد رزق" من الأفلام المحببة للجمهور، وكان لابد من تقديم شيء جديد لهم في الجزء الثالث الذي يتم تحضيره حاليا.

 

وأوضح أحمد عز في تصريحات تلفزيونية له، أن الجمهور أصبح على دراية كبيرة بمجريات الأمور، ومضطع على العالم قائلا:"مينفعش نقدم لهم أي حاجة". 

 

وأكد أحمد عز على أنه لابد من توفر فكر جديدة وصورة جديدة، وإمكانيات عالية للاستمرار في تقديم أي سلسلة أفلام، وحينما يتوفر ذلك يمكن تقديم 9 أجزاء ناجحة أيضا.  

فيلم ولاد رزق 3 كريم عبد العزيز المستشار تركي آل الشيخ

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