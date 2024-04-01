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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوبرا الحلقة 6..محمد إمام ينقذ شقيقه من الموت والبوليس يحاصره في المستشفى

كوبرا
كوبرا

شهدت الحلقة ٦ من مسلسل كوبرا، تصاعد كبير في الأحداث بعد هرب محمد إمام من الشرطة في راس البر والانتقال إلى القاهرة بعد معرفة خبر وفاة شقيقه.


 

أنقذ الأطباء شقيق كوبرا من الموت وانتقل إلى المستشفى، وتربص به الجميع الإعلام والشرطة ورجال شيخون حول المكان.


 

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بسبب كوبرا.. محمد إمام يوجه رسالة لـ منة فضالي

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كوبرا الحلقة 4.. كرامات محمد إمام في دمياط  والبوليس يقترب منه

انتقم كوبرا من حربي بعد محاولة قتل شقيقه وأصاب عينه فقرر شيخون الانتقام وأرسل طبيبا لقتل شقيقه في المستشفى.


 

وصل كوبرا إلى عزيز الخيال وطلب منه تبرئته من التهم المنسوبة ضده مقابل الهارد وذهب إلى المستشفى وأنقذ شقيقه من مؤامرة شيخون ولكن البوليس حاصره.


 

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

كوبرا أحمد عبد الحميد صفاء الطوخى محمود البزاوي محسن منصور منة فضالي مسلسل كوبرا

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