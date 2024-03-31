محمد إمام يوجه رسالة للفنانة منة فضالي عبر إنستجرام

شارك الفنان محمد إمام صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر إمام في الصورة برفقة الفنانة منة فضالي وعلق قائلًا: "النجمة منة فضالي اللي نورت مسلسل كوبرا بحضورها الجذاب و روحها الجميلة مبسوط إن احنا اشتغلنا مع بعض لأول مرة".

ويشارك محمد إمام في بطولة مسلسل "كوبرا" مع مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمودالبزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي،هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.





يذكر أن محمد إمام عرض له مؤخراً فى السينمات، فيلم "أبو نسب" ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى،وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح،وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.