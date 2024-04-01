حياة كريمة تغير حياة المواطنين بالقليوبية.. تنفيذ 702 مشروع بتكلفة 7.1 مليار جنيه

غيرت المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة المواطنين بمحافظة القليوبية وتحديدا بقرى مركز شبين القناطر ، حيث استهدفت تنفيذ مشروعات خدمية فى مختلف المجالات فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

بدء تشغيل عدد كبير من المجمعات الخدمية

وتستهدف مبادرة حياة كريمة 36 قرية وعزبة بمركز شبين القناطر بإجمالي عدد سكان (577824) نسمة بإجمالي (702) مشروع، بتكلفة حوالي 7.1 مليار جنيه ، حيث تم البدء فى تشغيل عدد كبير من المجمعات الخدمية المواطنين والمكون من 3 طوابق حيث يضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ومكاتب "سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين"، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعي، ومجلس محلي، وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

حياة كريمة تستهدف الإرتقاء بالإنسان المصرى

من جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مبادرة عظيمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير قرى الريف المصري تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتي تشمل الصحة والتعليم والشباب والرياضة وتطوير المرافق والبنية التحتية ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى توفير سكن كريم للمنازل المتهالكة.

محافظ القليوبية يوجه بالمتابعة المستمرة للمشروعات

ووجه محافظ القليوبية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ.



كما وجه المحافظ بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.



فيما أشاد المواطنون بمبادرة "حياة كريمة" مؤكدين أنها تعد من أهم المشروعات التي تستهدف تحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بقرى الريف المصرى، وهو ما يجسّد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها.

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