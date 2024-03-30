محافظ القليوبية يكرم حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة بمشاركة 4500 متسابق

كرم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم السبت حفظة القرآن الكريم فى مسابقة للقرآن الكريم بمركز شباب بيجام بحي غرب شبرا الخيمة، والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة حيث شارك فيها أكثر من 4500 متسابق وأشرف عليها عدد من مشايخ الأوقاف و أجريت على مدار أربعة أسابيع متتالية على مستوى مدينة شبرا الخيمة.

كما أجريت التصفيات النهائية وفاز فيها 3500 طالب وطالبة حيث فاز عدد 150 من حفظة القرآن الكريم كاملا بينما فاز عدد 80 متسابق من حفظة نصف القرآن وفاز عدد 330 طالبا في مستوي ربع القرآن فيما فاز أكثر من 1200 متسابق ومتسابقة بمستوى جزء عام، كما تم تكريم عدد 5 من ذوي الهمم الحافظين لكتاب الله كما تم تكريم عدد 5 من الأسر القرآنية .



وتسلم الفائزون الجوائز والتي تنوعت ما بين أجهزة كهربائية قيمة وشهادات تقدير وجوائز مالية والتي أدخلت البهجة والفرحة على قلوب المتسابقين .



ورحب محافظ القليوبية بالحضور مهنئا إياهم بشهر رمضان المبارك ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والإزدهار معربا عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكدا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معاني سامية، مشيراً إلى حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلي بأخلاق القرآن،



كما قدم المحافظ الشكر لكل من بذل الجهد في تحفيظ القرآن من المعلمين والشيوخ وأولياء الأمور لنفع أطفالنا والمجتمع والوطن بما في القرآن الكريم من قيم ومناهج لحياتنا على أسس ومبادئ، مع أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات لدورها في تنمية وتحفيز قدرات الشباب والأطفال من حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثالاً يحتذى به .



وأكد على دعم المحافظة وترحيبها لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوعاً من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة مع دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة بناء الوطن.



وكانت اللجنه المنظمة قد أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة وأيضا تكريم أصحاب الأصوات الحسنة في الإلقاء، مضيفا أن المسابقة هذا العام يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي، وتعد الأكبر في تاريخ المسابقات من حيث التنظيم والمشاركة لافتا إلى أنه تم تقسيم لجان المسابقة لإجراء الاختبارات التي تمت على 4 مستويات هي : القرآن الكريم كاملاً، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف القرآن الكريم، وربع القرآن الكريم .

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