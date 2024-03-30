عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يكرم حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة بمشاركة 4500 متسابق

حفلة تكريم
حفلة تكريم

كرم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم السبت حفظة القرآن الكريم فى مسابقة للقرآن الكريم بمركز شباب بيجام بحي غرب شبرا الخيمة، والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة حيث شارك فيها أكثر من 4500 متسابق وأشرف عليها عدد من مشايخ الأوقاف و أجريت على مدار أربعة أسابيع متتالية على مستوى مدينة شبرا الخيمة.
كما أجريت التصفيات النهائية وفاز فيها 3500 طالب وطالبة حيث فاز عدد 150 من حفظة القرآن الكريم كاملا بينما فاز  عدد 80 متسابق من حفظة  نصف القرآن وفاز عدد 330 طالبا في مستوي ربع القرآن فيما فاز أكثر من 1200 متسابق ومتسابقة بمستوى جزء عام، كما تم تكريم عدد 5 من ذوي الهمم الحافظين لكتاب الله كما تم تكريم عدد 5 من الأسر القرآنية .


وتسلم الفائزون الجوائز والتي تنوعت ما بين أجهزة كهربائية قيمة وشهادات تقدير وجوائز مالية والتي أدخلت البهجة والفرحة على قلوب المتسابقين .


ورحب محافظ القليوبية بالحضور مهنئا إياهم بشهر رمضان المبارك ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والإزدهار معربا عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكدا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معاني سامية، مشيراً إلى حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلي بأخلاق القرآن،


كما قدم المحافظ الشكر لكل من بذل الجهد في تحفيظ القرآن من المعلمين والشيوخ وأولياء الأمور لنفع أطفالنا والمجتمع والوطن بما في القرآن الكريم من قيم ومناهج لحياتنا على أسس ومبادئ، مع أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات لدورها في تنمية وتحفيز قدرات الشباب والأطفال من حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثالاً يحتذى به .


وأكد على دعم المحافظة وترحيبها  لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوعاً من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة مع دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة بناء الوطن.


وكانت اللجنه المنظمة قد أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة وأيضا تكريم أصحاب الأصوات الحسنة في الإلقاء، مضيفا أن المسابقة هذا العام يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي، وتعد الأكبر في تاريخ المسابقات من حيث التنظيم والمشاركة لافتا إلى أنه تم تقسيم لجان المسابقة لإجراء الاختبارات التي تمت على 4 مستويات هي : القرآن الكريم كاملاً، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف القرآن الكريم، وربع القرآن الكريم .

IMG-20240330-WA0005
IMG-20240330-WA0005
IMG-20240330-WA0006
IMG-20240330-WA0006
IMG-20240330-WA0004
IMG-20240330-WA0004
القليوبية محافظ القليوبية القران الكريم حفظة القرآن الكريم شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

معركة طاحنة..تصالح فتيات مشاجرة ستاربكس فى القسم ..فيديو

كانت ضامنة خطيبها وهتتحبس.. ننشر اعترافات والدة رحاب ضحية البراجيل في التحقيقات (انفراد)

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

موضوعات متعلقة

إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة أسفل الطريق الإقليمي بالقليوبية

وزير الشباب يكشف تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر

وزير الشباب يكشف عن حقيقة الخلاف بين حسام حسن ومحمد صلاح

مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ينعى شقيق وزير التعليم العالي

حبس المتهم بإطلاق الرصاص على سائق وإنهاء حياته فى مشاجرة بشبرا الخيمة

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان حمام السباحة الأولمبي في سيتي كلوب بنها

قيمتها مليون جنيه.. التحقيق مع متهم بحيازة 10 آلاف قرص مخدر بالقليوبية

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 آلاف قرص مخدر| تفاصيل

ترشيحاتنا

شريف مدكور: التنمر سبب إصابتي بالسرطان.. فيديو

بث مباشر.. صلاة التهجد من الحرمين الشريفين أول ليالي العشر الأواخر

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

سوريا.. مصرع وإصابة 31 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي

موعد إجازة عيد الفطر 2024| موعده بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

أمير مرتضى منصور: نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر مضى فى الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل وصفة

إمام مسجد يثير الجدل باستخدام الهاتف أثناء الصلاة.. مشهد صادم وجدل دائر

لعيد الفطر .. طريقة عمل بسكويت الشاي بلبن

هيحصل يوم 8 أبريل .. تأثير الكسوف الكلى على الأبراج الفلكية

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ