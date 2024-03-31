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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للعام الثالث.. مراكز شباب القليوبية تطلق مبادرة "كلنا معاك " احتفالا بيوم اليتيم

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ،لانطلاق فعاليات مبادرة كلنا معاك احتفالا بيوم اليتيم  للعام الثالث على التوالى.

 وتأتى ضمن برامج الخطة الموحدة للأنشطة بمراكز شباب القليوبية ويتم تنفيذها على مستوى جميع مراكز الشباب فى أجواء احتفالية مبهجة تزامنا مع احتفالات يوم اليتيم.

 وتبدأ أولى الفعاليات باحتفالية كبري بمركز شباب 15مايو بشبرا الخيمة ، يوم الجمعة القادم الموافق5 أبريل بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ونخبة من نواب مجلسي النواب والشيوخ وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.


وقال الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إن الاحتفال بيوم اليتيم يأتى ضمن أحد البرامج المدرجة ضمن الخطة الموحدة للاحتفال بالاعياد والمناسبات القومية والتى تنفرد بها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتعزيز الاستفادة  وانتقال الأثر من الاحتفالات القومية والدينية وزيادة عدد المشاركين والمستفيدين من هذه البرامج حيث تم الإعداد مسبقا ليتم التنفيذ بشكل موحد على مستوى جميع مراكز شباب القليوبية  وإعداد برنامج موحد للاحتفالات يشمل جانب توعوى ودينى ومجتمعى بالإضافة الى الالعاب الترويحية والمسابقات والاحتفالات والهدايا وتكريم المتميزين والفائزين .


وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن فكرة الاحتفال بيوم اليتيم داخل مراكز الشباب تأتى استمرارا للدور المجتمعى الذى تقوم به مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب ليست مراكز رياضية فقط بل يمتد دورها لتصبح مراكز تنويرية وتنموية فى كافة المجالات بالإضافة لكونها مراكز خدمة مجتمعية.


وتتضمن الاحتفالات فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة أمام الأطفال والأسر وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة وإتاحة  كافة الإمكانات الموجودة بمراكز الشباب من ملاعب ،صالات تدريب ،حدائق اطفال ،ملاهى وكافتيريات ، بالإضافة لتنفيذ ندوات دينية وتوعوية بالشكل الذى يحقق  الهدف من الاحتفال فى إطار رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.


جدير بالذكر أن تلك الفعاليات تأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

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