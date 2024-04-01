إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطرق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل المنيا بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطرق الصعيد الصحراوي الغربي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.



وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادثتين وتبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم 4987 نتيجة اختلال عجلة القيادة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة المنيا مما تسبب في إصابة 5 أشخاص جميعهم من مركز ملوي .

تم نقل المصابون جميعا إلى المستشفى العام لتلقي العلاج والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة تحررت محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.