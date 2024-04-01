عبد العزيز الشهاوي: التصوف هو التوبة والقناعة والزهد

خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش..

قال الشيخ عبد العزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، إن الإمام الشافعي كان له خصوصيات في العبادة ويتعمق في معاني الآيات ويتدبرها.

عبد العزيز الشهاوي بمملكة الدراويش: التصوف هو التوبة والقناعة والزهد

وأضاف الشهاوي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الإمام الشافعي كان يختم القرآن الكريم في شهر رمضان مرتين كل ليلة، وكذلك الإمام مالك كان يتفرغ لقراءة القرآن .

وأكمل أن التصوف علم كسائر العلوم له مبادئه يعرف به أحوال النفس وتحليها بالأخلاق الحميدة والتخلي عن الأخلاق الذميمة، وثمرته سعادة الدنيا والأخرة.

واردف أن التصوف في الأساس أدب، والرسالة القشيرية مرجع لكل من يريد أن يُدرك علم التصوف، وايضا وكتاب هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء، به حوالي 190 بيت وذكر أن الطريق إلى الله شريعة وحقيقة.

ولفت الشهاوي إلى أن الإمام الشافعي أوصى كل من أراد أن يسلك طريق الأولياء أن يطلب التوبة بشروطها ومحاسبة النفس دائما، موضحا أن التصوف يعني التوبة والقناعة والزهد من خلال فقد علاقة القلب بالدنيا.

وتعرض حلقات برنامج "مملكة الدراويش" في رمضان، ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات