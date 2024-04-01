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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم عالم كبير ينفع بلدا غير دولته لأجل المال؟ علي جمعة يرد

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب حول لو عالم كبير نافع بلد غير بلده من أجل المال هل يكون عليه إثم؟

حكم عالم كبير ينفع بلد غير بلده من أجل المال

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار أيام شهر رمضان، اليوم الاثنين: "الجانب الدينى والجانب الإنساني مبنى على تعلق هذا الشخص بوطنه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما خرج من مكة بكى وقال لولا اهلك اخرجونى منك ما خرجت".  


وأضاف: "فى امريكا لما بتاخد الجنسية، بيخليك تقسم على انك تمون نافع لبلدك الاصلى، شوف قمة الانسانية هو مش عاوزك تخون بلدك، عاوز تساعد بلدك باللى انت اتعلمته؟.

برنامج نور الدين، الذى يعرض على  مدار أيام شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة شهر رمضان مفتي الديار المصرية نور الدين حكم عالم كبير ينفع بلد غير بلده من أجل المال

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