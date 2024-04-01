قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن ما فعله داعش وتنظيم القاعدة ومن هم على شاكلتهم من هذه التنظيمات الإرهابية، يعتبروا بدعة لأنهم حرفوا النصوص عن مواضعها وجاءوا بشي يقدح في هوية الإسلام.

علي جمعة: داعش والجماعات المتطرفة بدعة وضلال قدح في هوية الإسلام

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الاثنين: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: (أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله)، فراحوا قالوا يجب إننا نحتل الشام والعراق ومصر ونعمل فتنة ونقل المسلمين الأول، من أجل تصور قائم فى ذهنهم، والحديث أساسًا، بيقول أمرت، وليس أمرتم كمسلمين، وكمان سيدنا النبي قال أن اقاتل، يبقى هنا اقاتل يغنى كده في حرب، وليس اقتل، وكمان سيدنا النبي قال الناس ودول كل المفسرين أجمعوا انهم قريش، وليس كل الأرض، والقرآن بيقول: (إن الناس قد جمعوا لكم)، يقصد مين هنا قريش".

وأضاف: "هو الضلال ده مش هيخلص، سيدنا النبي قال اقوام يتكلمون بألسنتا وليسوا منا، دول كلهم ضلال، طيب ليه سيدنا النبي اؤمر بقتال قريش، لانهم عمالين يقاتلوه وهم مش سايبنه فى حاله، راحوا له كل الغزوات فى المدينة، وكان بيتفقوا عليه، هو طول الوقت كان بيدافع عن نفسه، هل داعش دى بتدافع عن نفسها ولا تقتل الأبرياء، وتقولك لازم نحتل الشام والعراق ومش بيحاربوا الصهاينة".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار أيام شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.