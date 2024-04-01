شاهد.. ماذا قال الشيخ علي جمعة عن الدكتور أحمد زويل؟

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ومفتي الديار المصرية السابق، إن الله سبحانه وتعالى منّ علىّ بإمامة صلاة الجنازة على الدكتور الراحل أحمد زويل، لأنه يعتبر رمز وطنى، خدم البشرية كلها.

ماذا قال الشيخ علي جمعة عن الدكتور أحمد زويل؟

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار أيام شهر رمضان 2024 ، اليوم الاثنين: "الراحل زويل درس واكتشف ما يفيد البشرية، وحصل على جائزة نوبل، وكانت عينه على تطوير التعليم في مصر ".



وأضاف: "من الناحية الدينية والإنسانية الانتماء للوطن أمر عظيم، وهو من سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار شهر رمضان 2024، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.